為電費爭執捅死親弟　六旬酒樓雜工誤殺罪成　判囚7年半

與胞弟同住多年的六旬酒樓雜工，因分擔1,400多港元電費的問題與弟爭執，最終以利刃捅弟36刀將對方刺斃。他於早前否認謀殺罪，經審訊後於周一（27日）被高院陪審團裁定謀殺罪名不成立，但因被挑釁而誤殺罪成。法官李素蘭今（30日）在聽取辯方求情後，判處被告監禁7年半。法官指明白事件是因長期積壓導致，對被告面對的情況感同情，但始終案件涉及失去了一條人命，判刑須作出反映。

現年66歲，案發時任酒樓雜工的被告卜水強，被控於2019年9月25日在香港謀殺其胞弟卜偉根（當時60歲）。他在開審前已表明承認因被挑釁下而誤殺，但不獲控方接納。辯方求情指被告是長期受到挑釁下犯案，被告母親亦指被告並非暴力的人士。律師又指被告現已感後悔且每晚均發噩夢，夢見事發經過，故對他已屬懲罰。

案情指被告與母親和死者居於旺角快富街一單位，2019年被告妻子搬到單位居住。死者雖亦已婚，但妻子很少在涉案單位居住。被告與死者關係欠佳，經常為電費問題爭執，原本2人各給一半電費，但被告妻子搬來後死者要求以人頭計電費但被告拒絕。案發前一天，死者把須繳交1,400多港元的電費單放在客廳，被告把700多港元放在電費單上。翌日被告發現電費單被取走，但款項仍在。至晚上被告發現其房間及廚房無電，但死者房及客廳則有電，他認為是死者關了部分電源，遂與死者爭執。被告承認在死者房間以刀襲擊死者，但稱是死者先拿刀襲擊他，他才因自衞斬了死者兩下。法醫檢驗後證實死者有36處刀傷，其中左頸、前胸兩處及後上背兩處屬致命。

案件編號：HCCC 118/2021