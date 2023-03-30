國際培幼會今發布實務守則　倡學校有懷疑即舉報　預防兒童受虐

由東網率先揭發的「童樂居」事件，引起社會對虐兒的高度關注。國際培幼會今日(30日)發布《幼稚園守護兒童實務守則》，涵蓋幼兒園幼兒防止在校受到傷害的風險管控措施，以至機構和教職員的照顧責任、與幼兒相處的合宜界線，以及兒童友善文化等，下月向全港幼稚園發放。

守則訂明，學校應參照社會福利署指引，訂立教職員行為守則，界定「不當行為」和「高風險行為」，以免在處理學生行為問題、不合作及挑釁性行為時，發生衝動傷害或虐待情況。指引更涵蓋至傷害或虐待兒童類別，包括身體虐待、性虐待、疏忽照顧及心理虐待。守則另要求學校設立「守謢兒童專員」，由學校社工或資深教師擔任，負責處理懷疑虐兒事件及投訴，並持續監察學校風險管理等。

在校舉報方面，守則採用「有懷疑，即舉報」原則，建議不論懷疑施虐者身份，所有工作人員亦應立即或於24小時內向校方舉報，而不應要求舉報者提供充分證據，作為受理條件；學校亦應嚴肅處理涉及懷疑傷害或虐待兒童的匿名舉報。至於校外舉報機制，守則未有提及建議流程，原因是政府正探討設立「強制舉報機制」。

國際培幼會同時推出網上學習平台，包括3個不同程度的證書課程，為有意推行「守護兒童政策」的機構及其員工，提供全面基礎培訓。國際培幼會期望，透過推出實務守則，可讓業界更了解「守護兒童」的重要性，並盡早實踐「守護兒童政策」，讓兒童在校內得到妥善的照顧和保護，並期望幼稚園能設立合適的「守護兒童政策」，盡量減少兒童因學校員工行為失當或疏忽，而受到傷害及虐待。