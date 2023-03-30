食環檢36公斤非法出售冰鮮肉　票控5無牌經營店舖

食環署今日(30日)表示，由3月21日至26日期間突擊巡查全港約2,500間新鮮糧食店或食物業處所，約5,400個公眾街市攤檔、800個持牌固定小販攤位及50個目標地點，共向懷疑無牌經營新鮮糧食店的人士提出5宗票控及1宗拘控，檢取共約24公斤冰鮮家禽及12公斤冰鮮羊肉，並已即時銷毀。

署方人員亦就冰鮮家禽和肉類未有儲存於合適溫度、冷凍設備超出負荷、未能按規定出示認可來源的送貨單等，向違反持牌條件的新鮮糧食店持牌人發出12次口頭警告；同時就違反以完整無缺的原有包裝售賣進口冰鮮家禽的租約條件，向相關街市檔戶發出4次口頭警告，其後跟進巡查中確認全部違規情況已糾正。

根據《食物業規例》（第132X章），經營冰鮮家禽或肉類業務的處所須領有新鮮糧食店牌照；《規例》下冰鮮家禽及肉類屬限制出售的食物，任何人除非獲得食環署的書面准許，否則不可售賣。無牌經營新鮮糧食店、持牌新鮮糧食店違反《規例》經營、或未獲書面准許而售賣限制出售的食物皆屬違法，各罪最高可被罰款5萬港元及監禁6個月，另加每日罰款900港元。