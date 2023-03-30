立法會研究指政府未擴闊稅基　預算案紓困措施規模較小

立法會秘書處就《財政預算案》發表研究報告，指過去4年，本港的財政儲備減少3536億港元，減幅高達30%，若非因為發行債券及回撥房屋儲備金結餘，財政儲備於過去4年的流失總額更可能高達5649億港元或48%。現時的財政儲備僅足以應付12個月的政府開支，至少是27年來的最低水平。公眾關注公共財政的長遠承擔能力，國基會亦建議香港全面改革稅制，擴大稅基，重建財政緩衝空間，但當局至今尚未推出任何擴闊稅基的重要措施，相信是基於審慎原則，不想動搖香港低稅率、簡單而具競爭力的稅制基石。

研究又指，偏緊的財政情況，導致本年的一次性紓緩措施規模較小，相關金額減半至相當於本地生產總值的2%，低於3年疫情期的2.8%至4.6%。全港最低收入的6成家庭，去年的住戶收入中位數，仍低於2019年的疫情前水平，減幅為3%至11%不等。規模較小的紓緩措施，令人關注措施未必能紓減基層和中等收入家庭的財務壓力。不過，社會亦有支持疫情後政府須緊縮開支的迴響。

研究又提到消費券的成效，指去年推行次輪10000元消費券期間，整體消費市場只是按年增長0.8%，明顯低於前年首輪時的13.6%強勁增長。不過，今年第3輪5000元消費券的經濟提振作用，預期其經濟提振作用較為理想。除了社會正在復常外，宏觀經濟亦明顯改善，消費者的消費信心亦已增強，他們甚或動用早前積蓄，釋放積壓多時的消費需求。研究指，雖然消費券有助改善基層及中等收入家庭的財務狀況，但亦可能未能精準扶助有需要家庭，成本效益或有不足。

報告又指，政府近年負債增加亦引起社會關注，本港近年的綠色債券未償還金額快速上升，導致其未償還貸款餘額與本地生產總值的比率，在過去4年由0.3%上升至4.3%，引起公眾疑慮，但國際貨幣基金組織(國基會)資料顯示，如果將政府資產抵銷部份政府總體債務，全球35個先進經濟體中，只有4個政府無淨債務，分別是香港、新加坡，盧森堡和挪威，顯示香港的雄厚公共財政實力，但亦有評論告誡香港切勿重走西方經濟體負債纍纍的舊路。

公眾關注本港公共財政的長遠承擔能力，當中包括持續財政赤字、大幅消耗的儲備、政府債務的升勢，以及狹窄和波動的稅基。當局雖然不時檢討稅基狹窄的問題，但迄今尚未推出任何擴闊稅基的重要措施，相信這是基於審慎原則，不想動搖香港「低稅率、簡單而具競爭力的稅制」這備受讚譽的基石。面對持續財政赤字，社會又再出現要求稅務改革的聲音，而國基會亦建議香港進行「全面稅制改革」，以擴大稅基，並重建財政緩衝空間。