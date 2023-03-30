荃灣南區關愛隊名單出爐　兩區均有競爭

《施政報告》提出在18區設立「地區服務及關愛隊伍」推展關愛活動，並在去年底以荃灣和南區為試點接受團體申請，不過拖延近3個月仍未公布申請結果，引起社會關注。政府今日（30日）公布荃灣和南區關愛隊遴選結果，兩個地區均有競爭，分別共有約20支隊伍獲選，當局已通知獲選團體，並與其會面，稍後將就獲接納的服務計劃簽訂資助協議，兩區關愛隊將在4月內投入服務。

政府將荃灣和南區分成19及17個小區，而在荃灣區，第一階段有27團體提交申請，4個落選未能進入第二階段；當局其後接獲由22個團體提交的23份服務建議書，最終19份獲選。至於南區則有33個團體申請，24個通過第一階段遴選，由18個團體提交共24份服務建議書，最終17份獲選。

另外，早前社會有聲音批評關愛隊每年只有40至60萬的資助太少，據了解政府曾向關愛隊申請人士承諾「各部門搞活動時會同佢哋傾鈄少少」，意指各部門在與關愛隊合作時或會向他們提供更多「優惠」。

關愛隊遴選工作主要分為2個階段，包括團體甄選和服務建議書評審。第一階段會評審申請團體的服務及舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階段評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。通過兩個階段遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。