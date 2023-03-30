勞工處會展辦招聘展　提供約3000空缺職位　涵蓋飲食酒店業等

近年不少畢業生均面對就業問題。勞工處今日(30日)在會展舉辦「開拓新機遇招聘會暨大灣區青年就業計劃招聘博覽」，當中約60間企業提供大約3,000個就業機會，包括飲食業、地產業、酒店業等。另外，其中也有適合中學程度、大專程度或以上學歷要求的工作，更有部分工作毋須相關工作經驗。

空缺職位大多的工資為月薪約1萬多至2萬多港元，逾8成是全職工作；亦有超過80%的職位的學歷要求是中學畢業或以下，近7成職位空缺的要求不需要相關的工作經驗。有保安公司的職位空缺有大約300個，縱使沒有固定學歷和工作經驗的入職要求，開價近每月工資近兩萬港元亦在招聘工作上遇到困難。

招聘展於早上約有數十人排隊等候，亦有人在場填寫工作申請表，也有人即場面試，希望能更快得到工作機會。開拓新機遇招聘會約有35間機構參加，提供超過2,600個不同行業的職位空缺，其中逾1,200個來自飲食、零售及酒店業。另外，「大灣區青年就業計劃」招聘博覽共有20多間來自不同行業的機構參加，提供超過400個在大灣區內地城市的職位空缺，當中包括管理見習生、行政主管、新聞編輯、工程師和商業智慧分析師等。