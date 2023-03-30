通關復常但經濟疲弱　史立德料情況下半年才好轉

香港疫後復常，同內地全面通關，經濟復甦方面則未有立竿見影之效，中華廠商聯合會會長史立德，今日(30)出席傳媒午宴時坦承，訂單狀況未如理想。他說環球經濟疲弱，尤其是歐美受到戰爭及能源價格飆升等困擾，海外客戶「荷包縮水」，下訂單普遍較過往保守，況且部分買家仍在消化去年的庫存。鑑於香港是外向型經濟，相信要待下半年方可看到轉機。

指外圍環境充滿挑戰的史立德，對香港的前景仍保持樂觀。他表示近兩、三個月，內地多個省市出現「報復式」訪港招商，好多人來港旅遊消費，帶動市道趨向活躍，而廠商會往往是內地團體訪問行程必到之處，而許多駐港外國領事和商貿代表亦主動接觸，探訪合作機會，在交流期間，深深體會到各地對香港的機遇，特別是作為大灣區門戶和樞紐的優勢依舊充滿信心。

史立德又指，港商亦憧憬「東盟」的機遇，下月廠商會將率團馬來西亞和新加坡考察，事關這兩個國家向來與香港有深厚的貿易、投資以及文化聯繫，且經濟發展成熟，被業界認為是進行多元布局的理想據點之一。在復活節期間，廠商會將在澳門舉行工展會，為4以來首個跨境展覽會。他調澳門只是第一站，廠商會和品牌局正計劃在其他大灣區城市舉辦展會，希望向內地消費者展現香港產品的最新面貌，幫助港貨在紛擾複雜的西方市場以外另闢蹊徑。

提到香港正全力推動創科和「再工業化」，史立德表示經常聽到業界反映，嚴重缺乏工業人才和勞動力，是香港工業再起飛的最大障礙，為此，廠商會有計劃同本地大學開展合作，研究香港工業發展策略，以及如何利用內地的資源，填補香港的人才缺口。