中港合作搗跨境洗黑錢集團　涉680宗內地電騙案　總金額破億元

今年2月至3月期間，本港執法部門與內地的國家反詐中心進行聯合行動，當中針對一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。情報顯示，該集團在最近2個月利用超過90個內地銀行帳戶，收取至少680宗發生於內地的電騙案騙款，受害人總損失高達1.19億港元。據了解，集團會在內地招攬人員開設傀儡戶口，然後將戶口及扣帳卡交予香港的骨幹成員，用以收取相關犯罪得益，其中牽涉假冒官員騙案、投資騙案及「猜猜我是誰」騙案等。

與此同時，本港骨幹分子會安排他們的下線成員進行不同工作，包括分派扣帳卡、指示車手接載集團成員到不同目標商戶等候、調動人手到目標商戶附近「睇水」等。當本港骨幹知道帳戶收到騙款後，將在極短時間內安排分工，期間會親自陪同或指示下線人員，手持扣帳卡到不同商戶購物，例如購買大量手機、金器及名貴手錶等，藉此將黑錢洗白，避開銀行體系內的資金追查。

本周二(28日)，本港執法部門先在港島區拘捕9名男子(23至36歲)，涉嫌「串謀洗黑錢」及「串謀欺詐」，他們分別為2名骨幹成員和7名下線成員，當中4人是本地人，其餘5人是持雙程證的內地人，報任售貨員、冷氣技工及裝修工人等。經進一步調查後，有合理理由相信個別商戶處理交易時，知道背後涉及犯罪得益，遂於昨日(29日)派員掩至新界2間金舖，以相同罪名拘捕2名46歲和49歲男職員。行動中，人員檢獲11隻名貴手錶、約173萬港元現金、4件共值約10萬港元的金器、2條共值約100萬港元的金條、30張銀行卡及18部手機。所有被捕人士現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。