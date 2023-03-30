中一自行分配學位明公布　教局鼓勵以「智方便+」處理申請程序

教育局今日(30日)表示，參加應屆2023年度的中學學位分配辦法(中一派位)的小六學生家長，如其子女已申請中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日(31日)接獲有關中學通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位。參與統一派位的學生及家長，則須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便校方可於5月5日或以前送交教育局辦理結果，有關結果將於7月11日公布。

發言人指，如獲通知為正取的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學(非參加派位直資中學)通知錄取，有關家長須決定是否保留該非參加派位直資中學的中一學位。若家長決定保留該學位，則毋須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄該學位，則必須於4月12日或之前通知該直資中學，及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

統一派位方面選校表格，發言人指電子和紙本選校表格均分為甲、乙兩部分。家長填寫選校表格甲部「不受學校網限制」的學校選擇時，應參考載有全港各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於3所位於任何學校網的中學，包括子女所屬的學校網。至於填寫選校表格乙部「按學校網」的學校選擇時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內選擇合適的中學，並盡量填滿30個選擇。家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

教育局表示，由本年度開始，如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該電子平台瀏覧升中選校的相關資訊和文件，以及遞交統一派位申請和查閱派位結果。局方鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，以享用更方便快捷的服務處理整個中一學位申請程序。