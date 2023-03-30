貨車司機遭襲後心臟病亡　退休警普通襲擊罪成判監7天

前年11月1名退休高級警員與妻子在港鐵兆康站外之的士站，疑因泊車問題與1名客貨車男司機爭執，並發生肢體衝突，男司機期間暈倒，被送院後證實死亡，死因為心臟病發。涉案夫婦原共同被控誤殺罪，控方其後撤回女被告的控罪，男被告則被改控襲擊致造成身體傷害罪。案件早前審訊，今午（30日）在屯門裁判法院裁決。暫委裁判官鄭潤聰指不能排除被告有自衞的可能性，裁定襲擊致造成身體傷害罪罪名不成立，但被告在早段時間確曾推死者一下，構成普通襲擊，故裁定普通襲擊罪成，並判監7天。因被告早前已還押了52天，故可即時獲釋毋須再服刑。

57歲被告鄺德榮，被控1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2021年11月28日在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站，襲擊陳國樑因而對其造成身體傷害。死者的遺孀今有到庭聽裁決，並於散庭後哭着反問「公平咩？一條命來㗎！」又稱丈夫「死不瞑目」。她指最初若非被告拉事主落車不會發生此事件。她又指丈夫是經濟支柱，她現帶着讀小學的兒子不知如何找工作。據庭上指死者死於心臟病，但她稱丈夫本身並無心臟病。對於會否向被告索償，她反問「你哋覺得應唔應該吖」。

裁判官裁決指，死者是因心臟病發身亡，故控方亦表明被告毋須就死者死亡負責。就襲擊致造成身體傷害罪方面，被告提出當時是出於自衞。裁判官指事件最初是被告與死者口角後，他曾推了死者一下其後返回車廂，死者追上並曾向被告揮拳，雙方曾發生糾纏。裁判官認為糾纏間發生的行為不能排除被告是出於自衞，故認為控方未能達成毫無合理疑點達致罪成。不過就被告推死者的行為，裁判官認為屬不必要武力且構成普通襲擊，故改判普通襲擊罪成。官判刑指被告最初根本無必要落車，最終導致案件發生，是次亦屬於公路暴力案（road rage），在考慮到被告的行為後，決定判被告監禁7天。

案件編號：TMCC 2282/2021