圖用假「安心出行」入大樓上班　公務員侵入政府物業罪成

執法人員前年在灣仔入境事務大樓拘捕4男1女，當中包括3名公務員和2名外判職員，指他們涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式以進入政府大樓，分別控告他們「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。其中1名被告否認控罪，上月中起於東區裁判法院受審。至今天（30日）裁判官作裁決，裁定這名被告罪名成立。裁判官決定先為被告索取社會服務令報告，准被告保釋至4月12日判刑。

今天接受裁決的被告黃梓軒（29歲）為公務員，他被控於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。控方證供指案發當日被告在大樓地下電梯大堂被1名女入境事務助理截停，被要求出示「安心出行」的二維碼。但入境事務助理發現被告手機的版面並無「安心出行」標誌，與她認知的程式不同。她再按程式的主頁，發現可自行輸入地址，於是將事件報告上司處理。而被告則無作供，他在被捕後曾於警誡下稱，不知道他當時用的「安心回家」網站是虛假。

裁判官今天裁決時指，被告使用的「安心回家」雖然版面相似，但使用方式與「安心出行」完全不同。他使用「安心回家」逾1年，必然察覺到有分別。而且「安心回家」是透過瀏覽器使用，需要使用者有意識地行動，才能令到網站連結以「應用程式」的樣式出現在手機頁面，及要使用者重新命名成「安心出行」，因此被告必定是故意使用。裁判官裁定被告使用時有相關控罪的犯罪意圖，故裁定被告罪成。

案件編號：ESCC 2094/2022