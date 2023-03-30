數碼素養與中小生福祉掛鈎　團隊倡家長學校支援防網絡欺凌

網絡欺凌可導致心理受創，尤其尚未踏足社會的青少年。香港大學教育學院今日(30日)公布一項研究結果，發現積極認知情緒調節策略、自我調節學習策略，以及數碼素養，是影響中小學生心理健康的共同因素，而運用較多消極認知情緒調節策略，或遭遇較多網絡欺凌的中小學生，其福祉程度較低；不過研究亦發現，數碼素養有助減少學生受網絡欺凌的可能性，故研究團隊建議他們應多參與相關活動，家長亦可支援子女上上學習等，促進中小學生掌握防範網絡欺凌的策略。

港大教育學院去年7至9月初，向全港16區20所小學及31所中學進行問卷調查，發現較頻繁使用數碼媒體進行社交和娛樂、運用較多消極認知情緒調節策略，以及遭遇較多網絡欺凌，會對中小學生的網上學習自我效能感產生負面影響；而數碼素養較高的小學生，則更有可能在網上學習中有較強的自我效能感，至於中學生卻暫無此明顯關聯。

研究又發現，不論中小學生，其數碼素養與其福祉狀況均互相關連，儘管經歷網絡欺凌事件會對學生的福祉產生負面影響，但數碼素養可以減少學生受到網絡欺凌的可能性，進而保護中小學生的福祉。而社經地位較高的中學生，較有可能在網上參與較多的社交和娛樂活動；社經地位較高的小學生則較有可能遭遇較少的網絡欺凌。

研究團隊建議，學生參與有助於促進其數碼素養能力的活動，掌握防範和應對網絡欺凌的策略；家長則需注重培養與孩子的良好關係，支援他們的網上學習和福祉，譬如在教養子女時採取全面綜合方式，探索在數碼育兒、家中管教等方面，如何更有效促進學生的網上學習及福祉；至於學校更應廣泛地運用數碼科技，積極營造正能量、信任與合作的校園氛圍，並促進教師同儕協作，以及採取合適策略提升學生的數碼素養。