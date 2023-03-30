去年逾2000野雀獲接收　10年激增19倍　「咕姑固」佔701隻最多

春夏之交是本港雀鳥繁殖旺季，有本地野生動物拯救中心今日(30日)公布最新統計數據，指去年共接收2,050隻雀鳥，相比2011年以前的平均每年錄100隻，數量增加逾19倍。在去年接收的雀鳥中，有47%為年幼雀鳥，甚至有傷重雀鳥需「住院」227天才放歸野外。拯救中心表示，雀鳥拯救個案飆升，相信原因之一是近年社會更關注野生動物，以及動物棲息地被進一步蠶食有關。

拯救中心指出，接收的傷病野鳥大部分是本地常見原生鳥種，廣泛分布於市區或鄉村。其中，成年野鳥受傷原因可能包括誤墜老鼠膠、遭流浪貓襲擊及誤撞窗戶等。按雀鳥類別分析，去年最多獲救的是俗稱「咕姑固」的珠頸斑鳩，有701隻，數量大幅拋離其他品種。中心解釋指，珠頸斑鳩全年都會繁殖，其幼鳥全四季可見。

此外，野生動物拯救中心指出，因誤墜老鼠膠而送到該中心的野生動物數目急劇上升，根據中心網站顯示，今年截至1月29日，共有25隻野生雀鳥誤墜老鼠膠，其中鵲鴝佔8隻最多，而珠頸斑鳩亦錄6隻。

至於接收的受傷雀鳥當中，有個案出現脫水、飢餓或身體虛弱等狀況，亦有部分雀鳥從鳥巢掉落地面而骨折或受傷，其他狀況包括感染寄生蟲、感染病毒或先天性畸形等。不過，部分年幼雀鳥自身健康，但因誤會而被送到拯救中心，情況隨時可能弄巧成拙，事關幼鳥本是由其父母撫養，以雛鳥為例，大概每15至20分鐘須餵食1次，為動物護理團隊增添不少負擔。

有專家建議，若市民發現有幼鳥懷疑受傷時，不要急於撿起牠們，可先在遠處觀察，看其父母有否在附近飛行或折返；或者可將幼鳥先放在離開地面、且安全的樹枝或灌木叢中，同樣可增加其生存機會。至於出現流血或有明顯傷痕或骨折的野鳥，不適當的救援或帶來不必要的痛苦，兼且錯失治療時機，市民應致電安排動物救援，忌自行照顧野生幼鳥。