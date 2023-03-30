車Cam直擊：孔雀公路橫行險捱撞　網民驚詫「原來佢識飛」

再有市民目擊孔雀在本港現蹤，惟今次地點位於易生意外的高速公路上。有網民今日(30日上傳一段翻攝的車Cam影片，片中見到司機正在某公路的快線行駛，期間有一隻孔雀突然闖入，司機雖然緊急向中線煞車，孔雀雖然飛走逃過一劫，惟畫面可見車輛急停後隨即出現晃動，疑似被後方車輛追撞所致。

網傳影片可見，事發地點疑似大欖隧道往元朗的青朗公路，該路段限速100公里。當時只見前方有汽車切入中線，但片主依然照樣在快線行駛，惟隨即遇上公路上「橫行」的孔雀。司機見狀連忙急煞及扭左，孔雀疑受驚後飛走，飛至上方的交通顯示燈上。另外，片中亦拍到停泊路邊的隧道工程車上，一名男子見狀下車，疑似收到投訴下車處理阻路的孔雀。

網民看畢有關影片後，均大讚司機及時煞車，救回孔雀一命，「向片主致敬！為左保護稀有動物犧牲左patpat(車尾)」、「真心片主停得好」、「希望片主平安，保護弱小的人最帥」。另有網民對孔雀在公路現身表示震驚，「嘩！原來孔雀真係識飛」、「原來可以飛得咁高」、「係大棠飛出嚟？」、「終於唔係避狗」。有別於一般大眾的認知，孔雀是能飛行的鳥類，尤其以整體體形而言，孔雀是最大的能飛鳥類；亦有指孔雀擁有強健的肌肉，加上甚大的翼展，因此更能做長距離的飛行。