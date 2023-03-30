搗美孚及長沙灣豪宅毒品倉　拘2無業漢起7700萬元海洛英

執法部門昨日（29日）於美孚及長沙灣進行掃毒行動，以涉嫌「販運危險藥物」罪名，拘捕2名分別40及41歲、報稱無業兼黑幫背景的本地男子，檢獲約83.5公斤懷疑海洛英，市值約7,700萬港元。2名疑犯已被暫控2項罪名，明日(31日)將到西九龍裁判法院提堂。

昨晨9時50分，人員在美孚新邨百老滙街發現一輛可疑車駛至，車上有2名男子，其中1人落車進入附近一住宅單位。他離開時手持一個環保袋，人員上前截查，於環保袋內檢獲19磚、重約6公斤的懷疑海洛英，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該男子，並以相同罪名拘捕與其同行的另一名男子。其後，人員押解該運毒男子到涉案單位搜查，惟未再發現毒品。

人員經調查後，押解該2名被捕男子到長沙灣深旺道一私人屋苑住宅單位搜查，起出246磚、共重約77.5公斤懷疑海洛英，遂再以涉嫌「販運危險藥物」拘捕2人。是次案件發現，販毒集團租用不同、但距離較近、以及保安森嚴的貴價豪宅單位作毒品倉庫，方便販毒之餘亦作出掩飾。販毒活動於早上返工返學繁忙時間進行，利用車流人流較頻密作掩飾。另外，販毒集團也利用速遞公司包裝袋去包裝、儲存及運送毒品，以逃避執法人員追查。據悉，美孚單位由其中1名疑犯租用，長沙灣單位租用人待查，估計該批毒品供應本地市場。