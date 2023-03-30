生死登記明起供網上申請　入境處破天荒公眾假辦理新身份證

《2023年生死登記(修訂)條例》(《修訂條例》)已於今年1月18日，獲立法會通過並將於明日(31日)起生效，入境處同日推出辦理出生及死亡登記電子服務，市民只需符合資格就可透過網上辦理。另外，入境處將破天荒於下周其中兩日的公眾假期，加班處理辦理新身份證，名額料1,000個。

入境處首席入境事務主任(證件)楊淑兒表示，新推出的出生及死亡登記電子服務，申請人均需是「智方便+」的用戶；使用出生登記電子服務的申請人條件，包括必須是嬰兒的父或母；父及母其中一方為香港永久性居民；嬰兒為婚生子女；申報人在嬰兒出生後42天內(即法定期限)為其辦理出生登記；若明天起計，2月17日或以後出生的嬰兒可透過網上辦理。

至於辦理死亡登記電子服務的申請人，則需要符合死者屬自然死亡個案，而申報人需持有在死者去世前、最後患病期間為其診治的註冊醫生所簽署的死因醫學證明書正本；並需在死者去世後的14天內(即法定期限)為其辦理死亡登記。楊指新服務配合香港發展智慧城市，便利市民，毋須親往辦事處登記，而未能符合上述條件的申請人仍可親到辦事處辦理。

另外，有鑑近日辦理及領取智能身份證市民眾多，入境處破天荒在下周的清明節(4月5日)及復活節首日(4月7日)的兩天公眾假期，特別「加班」於灣仔的辦證中心處理市民辦理智能身份證。入境處首席入境事務主任(人事登記)翁碧霞表示，自本港恢復通關後，不少海外及內地的港人回港辦理新身份證，市民可於下月3日起，透過網上預約該兩日辦理新身份證，預料兩日可提供1,000個名額。

翁碧霞指，自本月4日起停止換領新身份證計劃後，入境處於6日起在4間中心額外提供有關新身份證服務，料每周處理1.8萬個名額，至今近3周處理近4.7萬個申請。翁解釋，因處理領取新身份證人士超出預期，較以往多出約1.5倍，所以在處理新身份證時未能追上，有見及此，入境處加開日子及調撥人手處理，至於日後會否在公眾假期提供或延長服務，她指會研究，適時作出公布。

立法會議員兼保安局前局長黎棟國認為，入境處破天荒在公眾假期加班為市民提供服務實屬「抵讚」，真正做到「急市民所急」。他指，換領新身份證的進度因疫情而受影響，而近期亦出現市民大量換證的需求，加上復活節會是海外港人回港的高峰日子，而入境處作出靈活調配人手，為市民提供服務是好的目標，亦希望他們日後可以再接再厲。至於新推出的出生及死亡登記電子服務，黎指出入境處早年已着手發展科技配合，如e道、身份證預約至現時出生及死亡登記網上辦理，入境處都秉承以人為本的精神辦事，值得嘉許。