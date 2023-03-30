翠屏河工程明年完工　茶果嶺海濱區域料一併開放

有逾50年歷史的觀塘敬業街明渠將活化成翠屏河，由計劃推出至今近7年，整個工程即將在2024年完工，耗資17億港元。為讓公眾率先享用部分設施，渠務署預計今年年中開放其中一條由觀塘海濱經翠屏河的跨河通道，方便市民前往茶果嶺海濱。渠務署署長彭雅妮今日(30日)表示，因應跨河通道率先完工作為契機，才可一併開放茶果嶺海濱區域，讓公眾一同遊覽；日後毗鄰的觀塘水泵房園境平台亦有望一同開放，或能讓市民於今年暑假前先「嘆」為快。

活化翠屏河提出多年，渠務署計劃進一步加強其防洪功能，同時從多方面提升質素，包括水質、生態、景觀、公共空間等，令從前的明渠成為河道綠洲。而翠屏河由觀塘佳廉道開始，經觀塘道、翠屏河花園，最後連接維港，全長約1公里，沿河將建共6條跨河通道，串連河道兩岸的觀塘區內設施。

獲率先開放的第一條跨河通道面向維港，設有坐椅等，並配以竹枝的設計。渠務署高級工程師溫南豐表示，希望設計有助令城市空間成公眾人士的休憩地方。至於其餘5條跨河通道則需於2024年第3季與活化翠屏河工程一併完成開放。

而位於翠屏河附近亦有3個改善渠務設施的工程項目，包括優化觀塘基本污水處理廠、翠屏河及觀塘污水泵房的布局。其中，觀塘污水泵房增設了一個容量達1.6萬立方米的地下污水調節池，以暫存由觀塘基本污水處理廠排出經初步處理的污水；而廠房上蓋將會建造佔地約1公頃的園景平台，為公眾提供額外休憩用地，達致一地多用的目的。此外，面對維港的茶果嶺海濱，料亦將於今年年中一同開放公眾遊玩，市民屆時可由觀塘海濱行經跨河通道到達。