兒童住宿委員會倡增各級人手　重點支援及培訓寄養家庭等

兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會完成第二階段檢討，社會福利署今日(30日)公布報告內容，當中提出合共39項改善建議，包括增加各級人手、擴闊專業人員支援、加強員工培訓等，其中更重點針對寄養服務提出12項建議，包括引入彈性招募及照顧安排，以及加強對寄養家長的支援及培訓等。署方表示，委員會全部檢討工作已經完成，而首階段提出的31項建議亦正逐步落實，未來會積極跟進檢討報告內容，確保改善建議有效落實。

在院舍及家舍形式照顧服務方面，報告從服務質素、規管、規劃和供應共4個範疇提出建議，包括增加各級人手、擴闊專業人員支援、加強員工培訓、要求院長必須完成保護兒童培訓課程、優化轉介機制及指引、強化個案社工職能，以及加強離院支援等。

至於寄養服務方面，報告指出，兒童住宿照顧服務一般需長期規劃和籌備，才能提供有限的服務名額，認為政府有必要重點發展寄養服務，故提出共12項建議，包括提高服務獎勵金、引入彈性招募及照顧安排、加強對寄養家長的支援及培訓，以及加強宣傳以吸引更多社會人士參與成為寄養家庭等。

社署續指，檢討委員會自去年4月成立，並分兩階段檢討兒童住宿照顧及相關服務，檢討工作現已完成；而第一階段檢討報告建議正逐步落實，包括加強巡查工作、成立由醫護、社福界別人士、太平紳士等組成的服務質素小組進行突擊探訪等。