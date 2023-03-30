執法部門破網騙集團拘骨幹等6人　記事簿詳列傀儡戶口收購價

去年10月至今年1月，執法部門接獲75名受害人(18至63歲)求助，他們均報稱在網上受騙，而涉及的騙案分為2大類：其中一種是網上投資騙案，受害人在社交媒體或交友程式認識騙徒，騙徒其後以虛假投資應用程式，誘使受害人作所謂高回報投資；另一種是網上購物騙案，受害人在社交媒體見到貼文出售酒店套票、主題樂園門券、電子產品及食物，付款後收不到任何貨物。相關受害人一共存入81萬港元至多個傀儡帳戶，直至騙徒失去聯絡，方知中計，損失最大的騙案涉及網上股票及虛擬貨幣，金額約46萬港元，受害者是一名30歲的補習老師。

執法部門經情報分析和調查，查出連串騙案牽涉同一犯罪集團，該集團透過骨幹成員提供資金予傀儡戶口招攬人，後者以「搵快錢」作招徠，向自己的朋友，以及學生、無業者及家庭主婦等在娛樂場所流連的人士「埋手」，以數百至數千港元不等的報酬，收購他們現有的銀行戶口，或協助即時開立及收購他們的戶口，並要求各人交出銀行卡、網上銀行理財登入資料及密碼、住址證明等。傀儡戶口會再交予集團其他成員，用作收取上述受害人存入的騙款，然後經由網上理財轉走。

人員鎖定多名疑犯，本月3日至29日搜查本港各區多個處所，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢拘捕4男2女(19至66歲)，當中包括集團骨幹成員、傀儡戶口招攬人及持有人，部分人有黑幫背景。行動中，人員在被捕人士身上及相關處所搜出數部手機及一本記事簿，該記事簿屬於其中一名傀儡戶口招攬人，內容記錄不同銀行戶口的收購價錢，以及虛擬銀行的開戶步驟。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。