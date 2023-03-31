消費券耗公帑　盼令市民破慳囊

當局今年派發消費券金額減少至5,000元，但提振經濟作用預計較為理想。研究報告指出，2021年第一輪5,000元消費券，該年8月至12月整體消費市場開支，由2020年同期的1,699億元按年上升13.6%至1,929億元；2022年次輪的10,000元消費券，其經濟提振作用較為微弱，去年4月至12月整體消費市場開支，由2021年同期的3,362億元僅上升0.8%至3,387億元，部分是由於受到第五波疫情的持續影響。

不過，研究指出，2023年第三輪的5,000元消費券，預期其經濟提振作用較為理想，因為社會正在復常，而宏觀經濟亦明顯改善。那些早前裹足不前的消費者，其消費信心應已增強，他們甚或動用早前積蓄，釋放積壓多時的消費需求。

港府今年向合資格市民分兩期派發最多5,000元電子消費券，首期3,000元將於4月16日派發，餘下的2,000元將於7月16日發放，首期消費券會自動通過去年計劃的登記資料發放，預計首期640萬名去年成功登記的市民會獲發首期消費券，當局不接受市民更換儲值支付工具的帳戶「轉會」。