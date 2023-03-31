東方日報A1：開源無方　掏空庫房　極速乾塘

疫情3年，本港百業凋零，經濟一潭死水，港府早前指，考慮零售等行業情況仍差，故財赤下再派消費券，但金額減至5,000元，但另一邊廂卻「倒錢落海」，大推明日大嶼填海以及北部都會區發展，令港府財政狀況由昔日的穩健增長淪為今日的左支右絀，港府開源無方，掏空庫房，極速乾塘。立法會秘書處就《財政預算案》發表研究報告，指過去4年，本港的財政儲備減少3,536億元，減幅高達三成，若非因為發行債券及回撥房屋儲備金結餘，財政儲備於過去4年的流失總額更可能高達5,649億元或接近五成。現時的財政儲備僅足以應付12個月的政府開支，是27年來最低水平。研究又指本港稅基狹窄且波動，引述國際貨幣基金組織建議要進行「全面稅制改革」。

報告指，在新冠疫情的持續影響下，香港的公共財政狀況出現重大變化，相較2019年3月的高峰，財政儲備減少3,536億元，跌幅高達30%。報告又提及，若非因為發行債券及回撥房屋儲備金結餘，財政儲備於過去4年的流失總額更可能高達5,649億元，跌幅達48%。現時的財政儲備只足以應付12個月的政府開支，至少是27年來的最低水平。

報告提到，政府近年負債增加亦引起社會關注，本港近年的綠色債券未償還金額快速上升，導致其未償還貸款餘額與本地生產總值的比率，在過去4年由0.3%上升至4.3%，引起公眾疑慮。但國際貨幣基金組織（國基會）資料顯示，如果將政府資產抵銷部分政府總體債務，全球35個先進經濟體中，只有4個政府無淨債務，分別是香港、新加坡，盧森堡和挪威，顯示香港的雄厚公共財政實力，但亦有評論告誡香港切勿重走西方經濟體負債纍纍的舊路。

公眾關注本港公共財政的長遠承擔能力，當中包括持續財政赤字、大幅消耗的儲備、政府債務的升勢，以及狹窄和波動的稅基。當局雖然不時檢討稅基狹窄的問題，但迄今尚未推出任何擴闊稅基的重要措施，相信這是基於審慎原則，不想動搖香港「低稅率、簡單而具競爭力的稅制」這備受讚譽的基石。面對持續財政赤字，社會又再出現要求稅務改革的聲音，而國基會亦建議香港進行「全面稅制改革」，以擴大稅基，並重建財政緩衝空間。

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