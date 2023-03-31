香港七欖今開鑼　料觀眾集中場內消費　附近商戶難受惠

獲港府授予「M」盛事品牌的香港國際七人欖球賽今日(31日)開鑼，一連3日於香港大球場舉行，但活動似乎未能帶起本港疲弱經濟，不單止官網至昨晚仍有門票出售，售賣周邊商品如球衣等運動用品商店，對銷情持保守態度，並估計觀眾集中在場內消費，附近商戶難得益，預料生意升幅只較去年增加數個百分點。酒吧業人士則指，已做好準備接待旅客。

亞洲年度體育盛事之一的香港國際七人欖球賽相隔不足半年後再度上演，受惠於口罩令、禁聚令全面撤銷，觀眾可於場內享用美酒佳餚，主協單位「香港欖球總會」稱門票銷量和預計入場人數已超越去年11月賽事。 惟本報記者發現，七欖官網昨晚仍能購買3日賽事通行證，每張約2,000港元。

開業14年、運動用品店Escapade Sports一直售賣七欖的官方周邊商品，包括球衣、特別版欖球等，球衣售550至1,150港元。店舖零售經理Abid Hussain預期，今屆七欖仍以本地人支持為主，來港觀賽的外國旅客稍增，由於舉辦日早已鐵訂，店舖有充足時間入貨，而本周一起已有零星旅客來買球衣，開始回復疫情前的情況，相信銷情定必較去年理想，但難以估計幅度。

店舖經理李小姐則對銷情較保守，指由於今年仍並非按場次售票，而是日票或3日通行證，令觀眾集中為同一批人，而日內不會散場，出外的機會較低，預料人流將集中場內消費，買鴨舌帽、襟章、鎖匙扣等紀念品，附近商戶較難得益，料生意或僅較去年多單位數百分比升幅。

灣仔酒吧「Dirty Laundry」東主鄭小姐稱，最近在多項藝術盛事推動下，該區已有不少外國人到酒吧消遣，尤其口罩令撤銷後，本月生意按月已升10%，生意已接近疫前水平，相信七欖可推動人流達高峰。香港酒吧業協會主席錢雋永相信，七欖有助中環、灣仔、銅鑼灣一帶酒吧增加20%生意，但對尖沙咀等酒吧的效應則有限。他透露，近期由於港人外遊，酒吧生意較淡靜，期望當局盡快推出更多盛事。