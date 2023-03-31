初選案續審　趙家賢稱民動被本土派指是泛民大台

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今天（31日）繼續在西九龍法院受審，民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續作供。趙回憶參與初選協調會議期間，有本土派質疑民動是泛民大台，認為民動不應參與初選，同時狠批傳統泛民，說民意是要選抗爭派入立會。

趙家賢指，2020年4月14日，他有出席新界東初選協議會議，會議由戴耀廷及區諾軒等人主持，與會者包括鄒家成和何桂藍。當時有本土派覺得民動是泛民主派的大台，故認為民動不應參與初選協調。趙憶述，當時他有就此回應，但詳細說法則已忘記。

趙續稱，根據民動總幹事寫的會議紀錄，會上有人提到必須要有共同綱領，戴耀廷則說，共同綱領原則是透過否決財政預算案，迫政府解散立法會，而今次任期可能只得7個月。另外，會上爭論用「積極運用」抑或「會」運用權力否決財政預算案。趙形容會議「有少少火花」，其中傳統泛民有疑慮，認為興建醫院或學校不應反對；鄒家成就強烈批評他們，說民意是要選抗爭派到立會，用盡方法爭取五大訴求。

案件編號：HCCC 69/2022