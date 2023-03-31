東涌建首個組裝合成公屋　提供約240個單位

房屋委員會早前推出組裝合成建築法（MIC）興建公屋，首個試行混凝土MIC的公屋項目位於東涌第99區。房屋署助理署長（發展及採購）梁洪偉介紹該項目時表示，雖然東涌第99區公屋項目共有5座，但僅得第5座會用作MIC試點，樓高12層，提供約240個單位。梁期望經過此試點後，未來會於安達臣道石礦場R2-6及R2-7地盤，以及觀塘德田街的公屋項目嘗試以MIC興建，而原先計劃興建2萬伙MIC公屋單位亦可增加數量，未來有更多公營房屋項目可加快落成。

東涌第99區公屋項目位於東涌東擴展區，地盤總面積約3.26公頃，擬建約4,800伙，預計可容納1.48萬人口，附設公眾停車場及公共交通交匯處，工程在2022年展開，料2025年完成。項目的第5座預製組件均於惠州製造，包括單位內的馬桶、洗手盆、晾衫架等，及後再運抵香港組裝，分為4種房型，包括1至2人單位、2至3人單位、3至4人單位及4至5人單位，建造期大約只需3個月。

梁洪偉表示，東涌第99區公屋項目屬新填海區範圍，土地較平坦及寬闊，鄰近有第16A地盤空地提供物流及臨時儲存的地方，有助全面評估MIC建築法的建造事項，包括大量組件交付、儲存、現場安裝物流等安排。其中該項目的第5座以MIC興建，包括以「機電裝備合成法」(MIMEP)建成的模擬搭建機電房，亦會於該項目試驗。

房屋局局長何永賢在介紹該項目時表示，面對建造業人口老化，政府需引進科技去解決問題，MIC為重要方向。何引述百勝角消防局以MIC興建，當中人手減少50%；地盤廢料減少53%；電費減少68%；用水量減少66%，有助發展低碳建築。