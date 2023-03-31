調查指圖書館電子書需求急升　申訴專員促康文署延長借閱期

申訴專員趙慧賢今日(31日)宣布完成一項有關公共圖書館電子書借閱服務的主動調查，發現康文署轄下圖書館在2001年推出首個電子書館藏，相關館藏至今已增至14個，提供逾49萬本電子書(包括複本)。但自2020年爆發疫情後，康文署曾數度暫停開放公共圖書館及調整服務，市民對公共圖書館電子書的需求急升，部分熱門電子書的預約輪候人數持續高企，輪候時間以月甚至年計，反映部分熱門電子書供求失衡。

申訴專員公署指，雖理解康文署在釐訂借閱期時需要考慮電子書館藏的規模、使用率、線上閱讀功能及限額，以及對輪候時間的影響等多項因素，但認為康文署釐訂借閱期時，亦應同時考慮電子書內容長短，顧及讀者所需的閱讀時間，否則會影響讀者借閱電子書的意欲，也違背了該署鼓勵市民閱讀的理念。公署又指，部分電子書的借閱期較實體書短而欠充分理據。報告稱，康文署認為電子書便利閱讀及借還，為免妨礙電子書的流轉，故把大部分電子書館藏的借閱期訂為5天或7天，較實體書14天的借閱期為短。

申訴專員建議康文署持續檢視情況並考慮可否延長電子書的借閱期，確保讀者有合理時間閱讀電子書，同時要加強現有機制，有系統地恒常檢視各電子書館藏及電子書使用量及借閱情況，例如輪候預約的讀者人數，以及預計輪候時間。申訴專員公署稱，康文署大致接納該署提出的改善建議。