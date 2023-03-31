聲稱簽署「風水文件」借款遭索600萬　商人冀法庭頒令協議無效

篤信命理的商人昨日(30日)入稟高院控告1名風水師，指他誤導其簽署借款及二按協議，要求法庭頒令宣布該些協議無效。據入稟狀指該風水師稱商人前世欠下巨款，需吸收福氣，並要到律師樓簽署「風水文件」，假裝向風水師借款600萬港元，並將其物業作二按，但會將協議燒毀。商人其後發現協議不但沒有燒毀，風水師更入稟法院展開按揭訴訟要求商人還款。商人遂要求法庭頒令該2份協議無效，風水師亦無權要他還款。

原告是李浩良，被告是李振邦Bruce(譯音)。入稟狀指被告除了是風水師外，本身亦是功夫師傅及商人，原告則是元朗碧豪苑2期一間獨立屋連2個車位的業主。原告稱與其妻方敏(譯音)早於2016年認識被告，被告會為2人提供風水意見，2人亦很信任被告，且從不質疑其說話並順從其意見，其公司業務及投資事宜等均會聽從被告的風水意見，被告亦會代2人處理物業及資產等，2人亦會與被告共同投資武術學校。

2020年1月，被告指原告前世欠下巨債，並影響今世福氣，遂叫他向有福氣人士借錢以吸收福氣，而該名人士正是被告。被告指示原告與他簽訂借款協議及按揭貸款的「風水文件」並進行法事，法事後文件會被燒毀，協議亦不會真正執行，被告亦不會向原告借出任何款項。原告指因其篤信風水故同意安排。同年2月原告到律師樓簽署「風水文件」，並把碧豪苑物業作二按。原告發現2份文件的金額分別為600萬港元及800萬港元，被告解釋因「6」和「8」為原告的風水幸運號碼，故刻意有此安排。原告稱他並沒有該些文件的副本，亦一直以為文件會燒毀，且不知道被告有在土地註冊處登記該按揭。被告於2022年更入稟高院展開按揭訴訟，要求原告還款。原告現要求法庭宣布該些「風水文件」無效，以及頒令撤銷按揭。

案件編號：HCA 493/2023