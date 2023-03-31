稱借4200萬予華懋打遺產官司　林義雄追債獲判勝訴

有經營借貸業務的商人林義雄於2015年入稟高院，指稱在2009年與龔仁心達成協議，向華懋慈善基金借出4285萬港元，助對方與陳振聰打爭產官司，後來因基金一直沒有還款，故入稟要求基金償還本金及支付每年48厘的利息。案件去年初於高院原訟庭開審，基金一方指該筆款項為捐款並非借貸。高院暫委法官梁俊文今天（31日）頒下判詞，裁定林義雄勝訴，下令基金會須償還本金及支付利息，基金會亦須支付原告方訟費。

本案原告是林義雄，被告是華懋慈善基金有限公司。案件去年開審時，原告方稱尚欠的本金加上利息已累積至1.6億港元。本案爭議之處是該筆涉案款項，是如原告稱是借貸，還是被告稱是捐款。代表基金會的龔仁心曾供稱與林是多年好友，是對方自願稱願意捐款，他從沒有「開口提借貸或捐款」。不過法官指觀看林作供對於此說法的反應感印象深刻，因林顯得相當驚訝。法官又指林有從事借貸業務，且無證據顯示他過往有做慈善事務或曾作巨額捐款。法官又指林對基金會來說屬陌生人，何以會作如此巨額捐款，即使如基金會稱林是為了替其公司尋找生意機會，望與華懋集團合作，亦毋須作如此巨額捐款。法官最終接納林的說法認為該4,200多萬港元屬借款而非捐款。

基金會一方指如該筆款項是借貸不會訂立如此高息，並認為林屬不當獲利，借款應無效。法官指雖然基金會稱其運作是作慈善業務，但當時其正急須款項應付爭產官司，而年息48厘為法定最高的利息上限。法官指基金會以如此高息去借貸並非不合理，並認為林並無不當獲利。法官最終裁定林勝訴，並可獲得訟費。

案件編號：HCA 764/2015