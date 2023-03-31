政Whats噏：升降機因擴建工程停用　陳克勤鼓勵同事行樓梯

受立法會大樓擴建工程影響，3部俗稱「議員電梯」嘅升降機將於聽日(4月1日)起暫停使用約8個月，以進行將3部𨋢變4部𨋢工程，並加建至14樓，為疏導人流及減輕另外4部電梯嘅擠迫情況，議員陳克勤早前喺在行管會會議上，建議開放後樓梯供大家使用。立法會秘書處今日(3月31日)起於大樓走廊張貼告示，提醒大家可以使用大樓嘅後樓梯，仲有唔少卡通公仔同健康標語，鼓勵大家「多行幾步」。

陳克勤話，自己多數會以行樓梯嘅方式往返辦公室和會議室，親身體驗「行多啲，健康啲！」，仲話「一層減5卡，心肺功能加」，藉此多做運動。佢又提醒各位議員，打鐘時間係無加長到㗎。一旦響鐘，並非身處會議廳嘅議員投票要小心啦。而標語都有好貼心咁，註明時間前往1樓或2樓會議室大概要行幾多步，以及需時幾耐，提醒議員留意時間！

主席梁君彥就話，雖然停𨋢難免會對議員、職員等大樓使用者引起不便。不過，行管會認為可藉此機會鼓勵大家多行樓梯。今日佢就同秘書長陳維安、以及副秘書長衞碧瑤，三人身體力行，一齊起步行多幾層。而秘書處亦別出心裁，設計多款輕鬆有趣標語同指示牌。樓梯亦已打掃乾淨，通風良好，相信大家都會行得開心又放心咁話。梁仲話更希望行樓梯可成為議會文化喎，正所謂「行樓梯，強心肺，人人都比like」！

此外，為確保升降機工程符合消防安全，今日消防處亦到大樓視察，而額外防火措施已準備就緒。梁留意到，議員樓層嘅部分議員房間門口旁邊，亦已加添滅火筒，期望升降機工程可及早順利完成。