逾4成兒童曾接觸網上性資訊　當中近半繼續瀏覽　組織促加強教育

資訊科技發展日益千里，兒童及青少年接觸互聯網的機會大大增加。防止虐待兒童會今(31日)公布的調查顯示，逾8成兒童上網旨在娛樂，與家長的期望有較大落差。該會又指，逾4成兒童曾在網上接觸色情資訊，但仍有4成多兒童會繼續瀏覽有關不良的資訊。該機構建議政府為兒童提供合適支援，以及學校可以透過性教育，為兒童建立良好價值觀。

組織於今年1至3月期間進行調查，共訪問202名兒童，以及243名家長。調查發現，接近85%兒童以娛樂消閒為主要目的，65.8%是學習需要，60.9%是玩網絡遊戲，59.9%為交友聯絡。但同時，超過97%的家長期望子女以學習需要為首，僅56.8%受訪家長認為可以網絡作為娛樂消閒，反映學生與家長的期望明顯有很大差別。另外，59.4%兒童表示曾接觸到粗言穢語，48.5%兒童表示曾接觸到血腥或暴力影像，42.6%兒童表示曾接觸到成人色情影像，14.4%兒童表示曾接觸到兒童裸露影像。43.6%兒童指會繼續瀏覽有關不良資訊。

該機構建議，政府應按兒童心性發展及成長需要制定指引，推行全面及有系統的學校性教育，並設立評估和監察機制。政府也應該加強專業同工的培訓，包括老師、社工、執法人員等，確保兒童在求助過程中得到適時及適切支援。該會亦期望，學校可安排有關媒體資訊素養/性教育的學生講座、小組及教育活動，幫助學生掌握安全知識，提高自我保護的意識和能力，並設立兒童友善的求助渠道。