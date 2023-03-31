上月零售銷售按年升逾31%　 首兩月超市貨品貨值跌13.5%

政府統計處今日(3月31日)公布，今年2月零售業總銷貨價值為331億港元，按年升31.3%；扣除期間價格變動後，同期零售業總銷貨數量按年升29.6%。撤除農曆新年錯月影響，今年首2個月零售業總銷貨價值，較去年同期升17.3%；期內零售業網上銷售價值，則升15.5%。不過，今年首2個月超級市場貨品的銷貨價值按年跌13.5%。

按零售類別分析，今年首2個月銷貨價值最高是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值按年升62.6%；其次為其他未分類消費品，升13.7%；電器及其他未分類耐用消費品升11.4%；食品、酒類飲品及煙草升0.1%；服裝升47.4%；百貨公司貨品升10.4%；藥物及化妝品升22.4%；汽車及汽車零件升49.3%；燃料升14.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升40.4%；中藥升51.1%；書報、文具及禮品升45.2%；以及眼鏡店升53.2%。相反，今年首2個月超級市場貨品的銷貨價值按年跌13.5%；家具及固定裝置亦跌8.5%。

政府表示，隨着消費氣氛繼續改善及訪港旅客人數大幅回升，零售業總銷貨價值在2月按年急升，去年比較基數低亦是部分原因。展望未來，零售業表現將繼續受惠於個人消費及入境旅遊復甦。