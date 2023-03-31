政府擬修訂建管例　團體斥反助長圍標　無堵塞法律漏洞

政府早前向立法會提交文件擬修訂《建築物管理條例》。有政黨今日(3月31日)聯同一眾受影響業主團體召開記者會，批評政府修例建議未有堵截假授權，變相助長圍標；建議亦維持出席業主大會法定人數為10%，對鼓勵業主參與法團事務效用不大；加上投票方式沒有規管等，均未有成功堵塞法律上的漏洞，直言「大家望穿秋水，原來都只是少修少補！」

第344章《建築物管理條例》至今已有超過10年沒有修訂，全港業主反貪腐反圍標大聯盟過去多年一直要求政府修訂建築物管理修例，堵塞其法律上的漏洞，阻嚇大廈管理及屋苑大型維修的圍標問題。

不過，大聯盟今日聯同政黨提出對修正例的建議，認為政府提出的修訂卻未有堵截假授權，變相助長圍標；而修訂《建築物管理條例》的建議中，「大型維修工程」須有5%或200名業主「親自投票」表決，大聯盟認為對鼓勵業主參與法團事務效用不大，促政府提高法定人數至20%，可有助提高大型維修工程的議決的討論度，減低不法之徒以大量假授權操控投票結果。

海都樓業主余女士講述屋苑大維修的苦況，由於要求民政處介入不果，最終要對簿公堂，案件至今仍未審結。大聯盟發言人莊榮輝認為是次修例力度不足，希望修例速度可有規律地按時修訂，令法例能與時並進；亦應更清楚釐定法團主席、司庫、秘書及委員的權責、杜絕偽冒授權書及增加法團透明度等方向改良現行法例，並加強罰則，增加阻嚇性。