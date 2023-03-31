防疫措施全面撤消　七欖相隔數月復辦　微雨無阻賽事氣氛

香港國際七人欖球賽(七欖)今日(31日)開鑼，賽事一連三日於大球場進行，相隔4個月後復辦，是本港全面取消防疫措施後的首個國際七人欖球賽。東網記者下午2時多到達，發現現場雖下着微微細雨，但依舊無阻入場人士氣氛。除了港人，亦有不少外國遊客面孔，場內入座率大約4成；另有球會及學校分別各自帶隊入場參與及參觀賽事，一同感受復常後的大型活動。

有學校帶同學生親臨場地觀看賽事，感受氣氛。基督教宣道會宣基小學(坪石)校長區詠恩表示，今天共有42個五年級生到場觀看賽事，他們自疫情開始，已很久沒有參與或接觸大型的課外活動，對於能在疫後首次放低顧慮參與，感到特別開心和享受；而在旁的一眾學生亦難掩興奮，紛紛表示：「好開心，第一次嚟，期待咗好耐」。

有球會負責人認為，七欖氣氛仍較以往疫情前差，但有信心未來會逐漸恢復。荃灣欖球會犀牛組少年隊主席張先生表示，闊別兩年七欖賽，今年終能再次帶領一批少年軍到場參賽。他指，去年七欖正值疫情，安全起見未有帶同小朋友參賽，適逢今年賽事取消各種防疫限制，認為大家終於可以盡情玩，「唔使咁拘謹，亦唔使擔心中招」。他認為旅客雖較去年多，但仍較疫情前少，氣氛沒有太大分別，相信未來若時間合適，會有更多海外旅客陸續重新參與這項體壇盛事，因香港七欖絕對全球最好氣氛的活動之一。

市民周太繼去年11月七欖後，今日再次帶同女兒到場觀看賽事。她指，今日雖然落雨，但場內氣氛熱烈，尤其是防疫措施取消後，大家都玩得「輕鬆啲」。她同時認為，場內准許飲食與否，對氣氛的影響亦十分重要，「之前好多旅客好鍾意拎住啤酒，一紮紮咁，今年都已經回復狀態」。