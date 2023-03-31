除高風險人士外　市民如欲接種新冠加強劑　4.20起須自費打針

由新冠疫苗接種計劃推出至今，政府一直谷針，免費為市民打針。不過，近日衞生防護中心轄下聯合科學委員會近日更新本港新冠疫苗的接種建議。政府及後表示，由下月20日起，市民如欲接種超過政府建議劑次的加強劑，包括除高風險人士外的人想打第4針，需自費到私營市場接種，至當日前已預約接種的人則不受影響。

因應專家建議，年屆50歲包括院舍長者、18至49歲有長期病患的成年人；6個月大或以上免疫力弱的人士；孕婦及醫護為高風險人士，均屬優先組別，應在確診或對上一針相隔半年後打加強針。故他們可在今內免費打額外加強劑；至於年滿6個月而不屬於優先組別者，若他們未曾確診，仍可免費打齊3針。

政府同時正更新電腦系統，以便由4月20日起支援上述額外加強劑的接種服務。需要額外加強劑的合資格人士，可由當日上午9時起在網站預約。5至11歲的合資格兒亦可由即日起到兒童社區疫苗接種中心，即場打第3針。其他尚未完成打齊3針的人，可隨時網上預約接種，50歲或以上的人士和18歲以下的兒童，亦可到社區疫苗接種中心即場接種。

另外，由於「疫苗到戶接種服務」需求大幅下降，服務將由4月15日起停止接受新登記。