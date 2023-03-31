團體反對修訂《保護海港條例》　甯漢豪：公開承諾無意填海

發展局早前透露計劃修訂《保護海港條例》，隨即惹來社會反對聲音。海濱事務委員會今日(3月31日)就修訂《保護海港條例》展開討論，發展局局長甯漢豪在會上表示，政府無打算透過修訂進行大型填海造地計劃以作房屋、商業及工業發展，強調此為政府公開承諾。而曾就維港填海提出司法覆核的保護海港協會副主席徐嘉慎則反對修改，直言「應為後代着想」應避免修例，保護維港兩岸。

甯漢豪指今次提出修訂，主要是希望強化大型填海工程的規管制度，包括將過去法庭判詞中提出的考慮因素，寫進法例中，不由個別官員決定填海是否對公眾有凌架性，而是交由行政長官會同行政會議決定，並加入2個月的時間，以收集市民意見。她續指，本次修改亦希望為加強海濱功能的小型填海工程「拆牆鬆綁」，讓公眾可以更好享受香港充足的海濱資源。

不過，徐嘉慎則認為，政府提出填海工程再交由政府審批建議是不合邏輯，又稱過去社會已花30年精神、時間，為下一代保護維港，擔心修例後市民將失去法律賦予相關權力，維港或遲早消失。他強調海港是香港的命根，所有市民都應盡心保護海港，若失去《保護海港條例》，維港的處境將變得非常危險。