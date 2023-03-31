指香港鐵路發展效率低　議員直言不及深圳新加坡

港府去年提出興建「三鐵三路」，並就《跨越2030年的規劃遠景與策略》進行公眾諮詢。有議員今日(3月31日)認為，本港鐵路項目涉及冗長的可行性研究、評估、詳細規劃與設計、立法會審議和撥款、招標等程序，往往令項目時常超支，其效率更遜於深圳及新加坡。工會促請政府在鐵路政策上應提速、提效、提量。

議員陸頌雄指，政府因應不同鐵路項目，可考慮引入政府和社會資本合作模式或不同融資方案，如西隧般採用「建造、營運、轉移」(BOT)的專營權合約建造，以及「鐵路加物業」或發債等。

至於政府擬建的三鐵三路項目，包括由元朗錦田經葵涌連接至九龍塘的「中鐵綫」、連接洪水橋至前海的「港深西部鐵路」，以及將軍澳綫向南延伸至將軍澳第137區。三條擬建的主要幹道則分別是連接天水圍至古洞北的「北都公路」、接連大埔至西九龍的「沙田繞道」，以及「將軍澳-油塘隧道」。

另外，工聯會提出多項建議，其中包括興建第4條海底隧道，由將軍澳137區連接小西灣，同時將軍澳綫南延綫亦可過海，接駁至小西灣、柴灣一帶站點，以加對將軍澳與港島的交通往來。至於中鐵綫走線，除了設立葵涌石籬站，亦應於梨木樹增設荃灣北站，有助貫通東、北葵，完善葵涌區交通網絡。