選管會發表立會選委會界別補選報告　稱會改良選舉廣告申報安排

選舉管理委員會發表去年立法會選委會界別補選報告，提到去年補選共接獲6宗選舉投訴，無個案被裁定投訴成立。而議員黃錦輝和尚海龍被指漏報選舉廣告支持同意書。選管會指共收到4宗與選舉廣告相關的公眾投訴，選舉主任已經跟進，但亦指張貼在社交網站的信息是互動性質，變化快速和頻密，符合現行申報選舉廣告的規定，難度越來越大，令候選人容易遺漏上載廣告或支持同意書，因此有意見建議簡化程序；亦有意見建議放寬呈交資料的限制，減輕候選人負擔。選管會通盤考慮，與時並進，繼續改良安排，切合各方需要。

另外，補選設有竹篙灣票站，選管會透露，有選委遲於指定時間致電登記到竹篙灣投票，由於安排和接送需時，最終有3名選委因為未能趕及抵達竹篙灣的票站，而未能投票。選管會建議日後若設立竹篙灣投票站，應設定截止登記時間，令選舉事務處有充足時間安排交通接送和更新票站的選民名冊，選管會又指會與時並進，改善候選人申報選舉廣告安排。

報告亦提到今次電子點票無再出現「卡紙」，選管會滿意相關安排，但會繼續作出改良，包括在投票保密下，積極研究在選票上設有獨立條碼，以便一旦出現「卡紙」，系統可以透過條碼識別個別選票是否已被點算。選管會指，雖然有意見擔心相關安排，可以讓人辨識選民的投票選擇，但電子選民登記冊和電子點票系統是兩個獨立系統，數據並不互通，而且除非獲選管會的批准或供執法機構調查，否則取覽電子選民登記冊的選民資料屬於犯法。