政Whats噏：政府斥資百億冀科研成果「落地」　黃錦輝認為非想像中容易

為免科技研究淪為「空中樓閣」，去年政府《施政報告》提出「產學研1+計劃」，推動大學將科研成果轉化為商品或服務。議員楊永杰邀請佢昔日喺中大求學嘅老師、今日成為議員同事嘅選委會界議員黃錦輝，就有關計劃進行師徒對談。儘管黃錦輝認為，值得為研發團隊投放資源，但計劃亦有值得斟酌之處；又指科研成果要「落地」，其實好需要「紅娘」嘅撮合。

斥資高達100億港元嘅「產學研1+計劃」，政府會以配對形式，資助最少100支有潛質成為初創企業嘅大學研發團隊，於頭3年將其科研成果轉化「落地」，繼而於隨後2年內將科研成果商品化，以符合市場需要。黃錦輝指有潛質嘅科研團隊的確需要多啲資源，政府當然亦希望物色具潛質嘅科研項目，然而到底有無「潛質」，又係真好考眼光。況且不同嘅科技領域，其發展周期差異巨大，譬如資訊科技嘅發展期一般約4至5年，甚至乎更短；生物科技方面，一旦涉及藥物研究往往需多重實驗、動物測試之後又要做臨床測試之類，發展周期可能要20年，真係要好長時間至可以完成。

黃錦輝又指，即使研究嘅項目屬於世界一流科技，但未必等如好嘅產品。究竟邊個會知道有關科技他日能夠轉化為成功產品，應該係由懂得做生意嘅人去決定。之不過，大學係教育及研究機構，教授同學者嘅專長係潛心做研究，而唔係營商。若果務求達到科研商品化嘅目標，因而喺學校成立一間公司，佢話只會形成另一個問題，因為包括佢在內，校園裏面無人識得做生意。至於大學要同多啲企業交流合作，黃錦輝認為唔係咁容易，事關兩者嘅思維同立場有異，畢竟企業都希望投放喺科研項目嘅資金可盡快回籠，反觀做研究嘅教授同學者就無此訴求，因此兩者有機會出現談不攏嘅情況。佢強調，以往政府對大學嘅要求，係做好研究、做好論文發表，因此長久以來，本地大學科研人才只係擅長於研究，唔擅長商品化。

喺大學研究與企業之間，黃錦輝形容「產學研1+計劃」雖形成橋樑嘅作用，然而還需「紅娘」撮合橋樑兩端，「拖住雙方嘅手」坐低傾之餘，仲要幫手解決矛盾、促成合作。之不過，去邊度搵咁多「中間人」呢？佢話惟有寄望天時地利人和啦。