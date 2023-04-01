「放蛇」打擊黑的及白牌車拘5司機　揭收貴4倍車資

港島總區執法人員為打擊「的士濫收車資」及「非法載客取酬」，於今年3月採取一連串行動，總共拘捕2名的士司機、3名貨車司機及扣留一輛的士作進一步檢驗。

為了更有效打擊上述營業車輛的非法活動，警員喬裝假扮乘客，於不同時段在各個遊客區黑點，乘坐懷疑違法的士或貨車前往港島目的地。合理車資約50港元的車程，有司機索價150港元，為正常收費的3倍。行動中拘捕2名的士司機(35至40歲)，涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。

執法人員亦發現某些不法司機，於的士的繁忙時間，進行非法載客取酬活動。人員透過手機應用程式租用客貨車，司機無視喬裝警員沒有攜帶貨物，並將合理車資約為50港元的車程索價200港元，為正常的士收費的4倍。人員經調查後相信有關客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，行動中拘捕3名客貨車司機(35至55歲)，涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」。

香港國際七人欖球賽於周五(31日)開始在香港大球場舉行，執法人員亦在會場一帶進行打擊的士違例行動，期間發現有5輛的士涉嫌殘缺或改裝，包括車胎胎紋不足、安全帶回彈力欠妥及干擾的士咪錶等，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關的士已被警方拖走作進一步檢驗。所有被捕司機已獲准保釋候查，並須於4月中旬向警方報到。