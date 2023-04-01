更新數據耗時短 專家料涉人手問題
2023年04月01日 03:25
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教育局今年首度推出讓家長使用智方便登入中一派位電子平台查閱結果。
教育局設立的「中一派位電子平台」昨日在自行派位首日一度停運逾3小時，有資訊科技界人士指，數據更新一般毋須3小時，估計是人手及流程上涉及較複雜問題，建議在顯示系統更新時加上一個預計重開時間，增加透明度。而教育局確保資料正確無誤才重開系統是無可厚非，因一旦出現資料錯誤，勢會引發另一場風波。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，據知兩間中學需要進一步核實學生資料，這些牽涉人手安排及更正資料等傳統程序，所花費的時間遠多於系統更新電子平台數據庫的時間，相信教育局為保險起見，在確保所有學生及學校資料正確後才開放平台讓家長查閱。他認為，理想的做法是事前應做好協調，沒理由在公布結果當日才發現資料有誤。他理解家長心急查看子女的派位結果的心情，網站有3小時只顯示系統在更新，會令家長焦慮及引起混亂，教育局可以做好協調，如在網站加入預計恢復時間，如預計上午11時，讓家長不必在未有運作的網站中「蹉跎歲月」。
方續指，一般而言，電子平台的負載量足以吸納10萬人次同一時間登入，而去年參加小六派位的人數約5萬人，故此即使全部家長同時登入系統亦不會拖垮平台，而系統亦有輪候安排，證明運作正常。至於智方便則屬於數碼身份認證，其功能就是認證相關已登記家長的身份，讓其更便捷地登入平台而不用再額外輸入登入資料，情形就如市民透過社交平台帳號登入手機遊戲一樣，故此教育局的電子平台更新或故障亦好，均與智方便無關。