更新數據耗時短　專家料涉人手問題

教育局設立的「中一派位電子平台」昨日在自行派位首日一度停運逾3小時，有資訊科技界人士指，數據更新一般毋須3小時，估計是人手及流程上涉及較複雜問題，建議在顯示系統更新時加上一個預計重開時間，增加透明度。而教育局確保資料正確無誤才重開系統是無可厚非，因一旦出現資料錯誤，勢會引發另一場風波。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，據知兩間中學需要進一步核實學生資料，這些牽涉人手安排及更正資料等傳統程序，所花費的時間遠多於系統更新電子平台數據庫的時間，相信教育局為保險起見，在確保所有學生及學校資料正確後才開放平台讓家長查閱。他認為，理想的做法是事前應做好協調，沒理由在公布結果當日才發現資料有誤。他理解家長心急查看子女的派位結果的心情，網站有3小時只顯示系統在更新，會令家長焦慮及引起混亂，教育局可以做好協調，如在網站加入預計恢復時間，如預計上午11時，讓家長不必在未有運作的網站中「蹉跎歲月」。

方續指，一般而言，電子平台的負載量足以吸納10萬人次同一時間登入，而去年參加小六派位的人數約5萬人，故此即使全部家長同時登入系統亦不會拖垮平台，而系統亦有輪候安排，證明運作正常。至於智方便則屬於數碼身份認證，其功能就是認證相關已登記家長的身份，讓其更便捷地登入平台而不用再額外輸入登入資料，情形就如市民透過社交平台帳號登入手機遊戲一樣，故此教育局的電子平台更新或故障亦好，均與智方便無關。