東方日報A1：放榜死機3小時　遑論智慧城市

教育局甩轆，升中放榜死機3小時，觸發一眾家長怒火。教育局昨公布中一自行派位結果，家長可首次使用智方便登入「中一派位電子平台」查閱子女的派位結果，然而，本報昨晨收到大量家長投訴，指該平台由早上8時起就顯示系統更新，停運逾3小時，多番透過智方便登入不果，心急如焚，直言：「智方便變成至唔方便！」教育局事後承認系統更新與智方便無關，就平台停運向家長致歉，多名家長得悉後批評教育局錯估形勢，不諳統籌和安排，在派位當日才更新系統做法不智，導致新安排即出混亂，遑論是智慧城市。

今年起家長首次可透過「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，只要成功登入，就可透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長劉先生是智方便常客，他得知可以用智方便查閱兒子的中一派位結果時相當興奮，認為可第一時間得知結果，遂於昨晨8時開始用智方便嘗試登入，惟網站卻顯示「系統現正進行數據更新，家長及學校可於稍後時間登入中一派位電子平台」字眼。他多番嘗試亦無果，其後一度進入排隊畫面，但還是無從登入。

截至昨午近11時都無法得知愛兒的升中結果，心急如焚，直指教育局錯估形勢，批評：「佢應該知道有幾多家長會第一時間去查詢個結果，但就冇計好個流量，搞到個個都睇唔到！」本報記者昨晨約10時半前往相關電子平台，惟結果如劉先生所言，網站只顯示數據更新字眼。劉曾致電相關熱線反映，卻被告知「等吓啦，多人入係咁㗎啦！」令他為之氣結。他批評政府力推智方便，如今教育局就做了一個錯誤示範，直言：「原來智方便變成至唔方便！」促當局正視並改善問題。

另一名家長亦向本報反映無法登入，怒斥教育局，明知昨日是公布中一自行派位的日子，一定會有很多家長去登入平台，教育局選擇此時更新數據，令一眾家長無法登入系統，質疑教育局不諳統籌和安排。經過一輪擾攘後，相關電子平台系統於昨午近12時恢復運作，惟由於人數眾多，需要輪候約10分鐘。記者其後亦透過智方便掃描網頁提供的二維碼，成功進入電子平台，只要提供學生編號及啟動碼等資料，就可以登入平台查閱相關自行派位結果。

由於教育局稱已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日透過電子平台查閱派位結果，一度令部分家長誤會是透過智方便查閱結果，又質疑智方便系統故障。開發智方便系統的資科辦發言人強調，智方便系統一直運作暢順。

教育局發言人回應時指，如學生獲納入為正取學生名單，家長會收到有關中學的書面及電話通知。昨晨有兩所參加派位的中學表示需進一步核實及更新正取學生資料，局方隨即更新「中一派位電子平台」上的相關資訊。有關電子平台於上午11時40分完成數據更新，亦已向查詢人士解釋有關情況，並對家長造成不便表示歉意。如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長會於昨日收到有關中學的書面及電話通知。

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