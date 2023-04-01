政府強烈不滿美國發表2023年《香港政策法》報告　駁斥污衊抹黑

政府今日(4月1日)就美國發表所謂2023年《香港政策法》報告內對香港落實經完善的選舉制度和《香港國安法》，以及本港法治和人權等情況的信口雌黃和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

政府發言人表示，特區政府強烈不滿和堅決反對美國通過所謂2023年《香港政策法》報告，對『一國兩制』成功實踐下的香港的肆意詆毀和政治攻擊。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在『一國兩制』下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。美國重施故技，一再通過所謂年度報告，對香港各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。」

發言人重申特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威。特區政府堅持依法治港，依法履行維護國家安全的職責和義務，落實『愛國者治港』原則，同時維護香港市民受到法律保障的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。特區政府強烈敦促美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉香港事務和中國內政。」