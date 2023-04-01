加煙稅催旺私煙市場　報販呻生意跌近五成

早前《財政預算案》即時增加煙草稅逾30%，令香煙售價增至約78港元一包。煙草稅上調擴大了合法銷售與沒有繳稅的非法私煙之間的價格差距，加速吸煙者轉向更便宜的選擇，如非法私煙或電子煙。現時持小販牌的報紙檔售賣煙草產品為主要收入的報攤首當其衝受到猖獗的私煙買賣影響，業界整體生意跌近五成。報檔業界認為，政府應該重視非法私煙的問題，同時希望政府應提高公眾對撲滅走私罪行意識。

報販協會主席林長富憤斥，非法商販抓住價格差距帶來的機會，瘋狂引誘吸煙者購買非法私煙。這些行為無視煙草廣告禁令和拒絕繳納煙草稅是不平等的競爭環境，也嚴重地傷害守法的商販。他稱，發現有內地山寨廠煙假扮韓國煙，如果容許這些非法私煙商繼續歪曲事實，推廣成分及來源不明的白牌煙，可能對煙民造成更嚴重的健康問題 。

林長富又指，在財政預算案諮詢期間，報販協會已多次向局方表達憂慮，加稅會催旺私煙問題，無助控煙之餘，又損害報販生計，結果很快應驗。他補充，以前50港元一包時，有很多煙民入境時都會偷帶兩三條免稅煙，現時加至80港元一包煙，一定會有更多人冒險；而且全面通關後，「螞蟻搬家」的走私活動重歸，不法之徒趁關口繁忙，將走私貨物混雜在正常貨物之中帶入境。局方和控煙草團體應採取行動，兌現他們的承諾，阻止這些非法活動，提高公眾對撲滅走私罪行意識，並將這些罪犯繩之以法，以減少吸煙和香煙的危害。