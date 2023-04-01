孔繁毅指新冠疫情教訓大　料6至7月有輕微反彈

本港新冠疫情緩和，口罩令亦已解除滿一個月。政府專家顧問孔繁毅今早(4月1日)在電台節目表示，料本港6、7月疫情會有輕微反彈，幸好現時新冠病毒傳播風險低，大部分市民曾確診，社會混合免疫屏障高，市民毋須過分擔心。不過他提醒，自港府撤銷口罩令後，感染其他上呼吸病毒的風險變高，包括流感和合胞病毒，加上市民無接種流感疫苗，令相關個案大增，部分長者及長期病患者更屬重症個案，但相信不會有大規模爆發。

他又提到，新冠疫情爆發前，沒有想過2003年沙士後會出現大規模及嚴重的傳染病爆發，他認為過去疫情爆發為一個「幾大嘅教訓」，反映香港醫療系統有不足，例如應對緊急狀況、照顧長者等方面可做得更好。

至於新冠疫苗方面，衞生防護中心轄下聯合科學委員會近日建議，5類高風險群組人士，即滿50歲包括居於院舍的長者、18至49歲的長期病患者、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員，不論以往曾打多少針疫苗，都應在確診或對上一針相隔半年後打加強針。孔形容，相關建議屬有彈性及靈活，曾中招的康復者宜在今年冬前打加強針，未感染者也亦應在夠期打針後盡快接種。他料委員會將於疫苗效用到期後再有更新接種建議。

另外，由於健康兒童及青少年屬低風險，委員會建議相關群組若未曾染疫，只需打齊3針；而5至11歲免疫力弱的兒童，若未曾染疫且只打2針復必泰疫苗，應在最後一針的5個月後打多1針。不過孔繁毅認為，兒童外遊可考慮打加強劑，即使新冠病毒傳播程度或破壞力低，確診後或變成重症。