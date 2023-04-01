高鐵今起復辦長線跨省列車　西九站人頭湧湧　早上多長途飛售罄

高鐵今日(1日)起全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市，並同時新增5個站點，包括常平、惠州北、河源東、贛州西及勝芳，網絡擴大覆蓋擴至全國66個站點。而港鐵早前宣布，由於正值復活節長假期前夕，料市民的需求增加，每日列車班次亦將增至164班，大致回復至疫情前水平；而港鐵早前預計，料今日有逾3萬名乘客乘搭高鐵離港，會在車站安排逾百名人手，並加強車站指示以協助乘客出行。

東網記者今早約6時已到西九高鐵站了解情況，現場所見已人頭湧湧，不少旅客攜同大包細包行李到場等候乘住高鐵回內地。港鐵派出多名穿上粉紅背心的客務資訊服務員協助旅客，秩序大致良好。票務站方面，根據顯示早上大部分長途列車的車票已售罄，包括到潮汕、廈門、北京西班次，而到重慶西、昆明南等地班次就仍有小量車票。

一行五人回汕尾的石小姐表示，自封關以來4年未回鄉，對於今日終可與家人回去探望親人心情相當興奮。她續稱，因由香港直達往汕尾的車票一票難求，所以選擇了由香港往深圳北，再轉車回汕尾。惟由於因小朋友要上學，打算會在汕尾逗留一個星期便回港。而現場亦有不少是旅行團旅客正待出發，其中一行6人的謝先生參加了康泰4天團到桂林玩樂，他稱疫情前不時回內地旅行，惟已3年以上未回內地，指現時已復常，有時間會再回計劃回內地旅行玩樂。