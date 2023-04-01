移植獲新生　30健兒誓師赴澳洲珀斯參賽為港爭光

新冠疫情令各種大型賽事突然暫停，30名器官移植健兒靜待3年後，將出戰澳洲珀斯世界移植運動會。香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡今日(1日)指出，今屆隊伍全隊共53人，包括30位運動員，包括心、肺、肝、腎和骨髓移植的康復者，當中最年輕的29歲，最年長已76歲，分別參加乒乓球、羽毛球、保齡球、法式滾球、草地滾球、 高爾夫球、田徑等共128項比賽，平均每人參賽4.3項。隨行還有14位家屬和9位醫護、物理治療師和攝錄義工。

香港移植運動協會主席黃炎華表示，該會會員參加了8屆世界移植運動會，包括2021年在疫情期間的「全球5公里網上跑」，該會由約40人的隊伍參加，各自進行比賽，突破疫情限制。當中不少運動員更首次參賽就獲得獎牌。周嘉歡續指，運動員過去已經走過五大洲。過去共派出186人次的移植運動員，共取得68金牌、51銀牌、90銅牌，共209個獎牌的驕人成績。

5位器官移植健兒於誓師大會分享，其中曾患心衰竭的林杏萍，當年連步行都有困難，移植後可做體操和跳舞；霍惠霞曾因肺衰竭要使用氧氣及呼吸機，現在可重拾運動人生。腎移植患者陳國坪現已換腎32年，更出席過7屆世界移植運動會，其中3屆全球挑戰10億步，更曾名列前茅。76歲曾患肝癌的何鉅華換肝10多年，今年已第4度參賽。骨髓移植的湯豔萍曾受化療之苦，但在骨髓移植後才發掘運動天分，第1次參加世界移植運動會已經勇奪銅牌。