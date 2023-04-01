4.20起非高風險者打加強劑須自費　承辦商：疫苗接種不踴躍

政府日前公布本月20日起，除高風險人士外，非優先組別市民如欲接種超過疫苗接種計劃指明的加強劑，即第4計及第5計，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種。承辦社區疫苗接種站服務之一的醫療集團總監郭寶賢認為，目前社會對疫苗接種並不踴躍，近期接種站每日接種不足100劑，估計新安排實施前，接種的市民不會明顯增加。

郭續指，會彈性安排人手以應付需求。而向非合資格人士提供自費接種復必泰二價疫苗服務方面，郭表示，近期平均每日只有幾個人接種，反應一般，相信因內地自去年底確診人數增加後，疫苗接種需求大減。

因應專家建議，年屆50歲包括院舍長者、18至49歲有長期病患的成年人；6個月大或以上免疫力弱的人士；孕婦及醫護為高風險人士，均屬優先組別，應在確診或對上一針相隔半年後打加強針。故他們可在今內免費打額外加強劑；至於年滿6個月而不屬於優先組別者，若他們未曾確診，仍可免費打齊3針。