3月機場客運量逾260萬人次　單日錄8.3萬旅客入境達疫前六成

下周將迎來新冠疫情復常後首個復活節長假期，全球不少國家及地方都掀起「報復式」外遊浪潮，預料本港旅遊業將可受惠進一步復甦。運輸及物流局局長林世雄今日(1日)發表網誌，指香港國際機場首兩個月客運量達420萬人次，較去年同期急增約26倍；而截至3月30日，機場3月客量已超過260萬人次，當中3月26日更創下單日83,000萬入境旅客人次，為疫情前約六成。

林世雄特別提到在機場方面，熱鬧的氣氛「毋須長假期『炒熱』」，形容出入境大堂近月來都十分熱鬧，本港的航空交通亦穩步復甦；而下星期是復活節長假期，他相信不少市民準備離港度假，當局已要求各公共交通營辦商在西九龍站和各個口岸的主要車站、碼頭等加派人手協助乘客，適時更新資訊。

惟林世雄指，香港航空業復甦最大挑戰是人手問題，政府正積極與機管局及業界保持合作和溝通，機管局已完成新一輪機場人力調查，正綜合業界意見及檢視相關調查結果，探討不同方案的可行性，政府期望今年稍後制訂措施推動航空業人力資源的可持續發展。而截至去年底，有超過120家航空公司提供航班往來香港與全球約150個航點，航點數目約為疫情前的七成。