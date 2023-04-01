收親戚利益助其朋友報案　前警長罪成囚18個月並須交還50萬賄款

前警長收受親戚50萬港元，以協助對方1名有財務糾紛的商人朋友，向警方通報有關追債的資料。涉案前警長及後被落案起訴公職人員接受利益罪，另被控訂明人員接受利益的交替控罪。他否認全部控罪，於區域法院受審後，於上月被暫委法官陳永豪裁定首項控罪罪成，並於今早（4月1日）接受判刑。法官判處被告監禁18個月，並指被告過往雖有正面品格，但不能忽略他身為警員理應知法但卻犯法，打擊市民對警隊的信心及期望，故必須判監。法官亦頒布「復還令」，被告須向港府交出該50萬港元涉款。

53歲被告李鴻發被裁定罪成的控罪指，他身為公職人員，即香港警務處警長，約於2019年7月5日在香港無合法權限或合理辯解，從麥智元接受50萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為他協助黃君游（又名Sam WONG）與香港警務處間辦理往來事務的誘因或報酬，即協助或曾經協助黃在1項收債事宜的調查。控罪提到的麥智元為被告嫂嫂的弟弟，被告於2020年3月19日被停職。控方案情指，被告收受了麥50萬港元，以協助麥查詢其生意拍檔黃君游聲稱被滋擾一事，警方有否進行調查。

法官判刑指，被告過往服務警隊多年，屢獲嘉獎，曾屬警隊精英，被告的報告亦分外正面。不過法官指不能忽略被告知法犯法，並利用自己身份犯案，因此必須判監。不過考慮到被告的行為，比一般控以相同控罪、但涉包庇罪犯或通風執訊的案件的罪責較低，故以監禁24個月作量刑起點。考慮到被告過往對警隊的貢獻、及所受的精神困擾而減刑6個月，將刑期減至18個月。資料顯示，本案已非被告首次因金錢而惹官非，被告在2021年初因承認向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞負債，騙取45萬港元貸款，以及投注外圍，被判處240小時社會服務令，至同年11月遭革職。

警隊近年爆出多宗醜聞，涉及警員收受賄賂，令市民擔心警隊紀律鬆懈。2018年，一名反黑組女探員處理案件時認識名店高層，以此取得購買名牌手袋時的折扣優惠，最終因涉嫌公職人員行為失當被捕；2016年1名男警長因認識賭檔女檔主，對其非法賭檔視而不見，更「通風報信」令對方免被「冚檔」，最終判囚30個月。

案件編號：DCCC 688/2021