無障礙的士預約費貴　輪椅人士慳錢逼公交覆診　組織促政府資助

現時出行無障礙交通工具雖然愈見普及，惟仍有待改善。有組織早前進行問卷調查，發現受訪者普遍不滿現時無障礙的士的使用情況，包括88%擬乘坐的受訪者最終因某些原因未能成功乘搭；84.5%不滿現時的收費水平；更有91%受訪者認為政府應補貼輪椅使用者電召的士的額外開支。

關注殘障人士權益組織自強協會早前與中大社工系學生合作，向輪椅人士進行問卷調查，以了解他們日常出行時使用無障礙的士的情況，共收到259份有效回應，當中有近5成半為電動輪椅使用者，其餘為手推輪椅使用者。

該協會中心主任吳恩兒指，近半受訪者每月收入最多僅有5,000港元，不少正領取傷殘津貼或綜援，未能負擔高昂的無障礙的士車費及額外的120港元預約費用。因此協會要求政府在引入新的士時，可全為無障礙的士，以增加可使用額；政府亦應補貼無障礙的士的燃油開支，以減低額外預約收費。

輪椅使用者張嘉星為大腦痙攣患者，他表示受坐姿不良影響，肩周炎不時復發，須定期到荃灣就診，現時只能乘搭無障礙的士，才可點對點到達目的地。惟他無奈現時車費昂貴，有時需忍痛使用公共交通工具就診，間接增加額外生活開支。