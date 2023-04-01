高鐵北上過關人龍不絕　旅客未能趕及登車滯留站內　批極度混亂

疫情3年以來首次迎接長假期高峰人潮，出入境過關口亦不勝負荷。東網今日(1日)接獲讀者報料表示，今午開始湧現過關人潮，導致大量旅客於內地入境關口「卡關」，最後無法趕上高鐵列車而要重新購票。王女士表示，由於輪候內地入境時人龍長達約1小時，最後無法趕上列車而要額外再購票轉車，預計較原定時間延遲約4小時才可到達目的地。她批評內地當局已預見長假期人潮擠擁，但卻沒有部署相應人手應付，令大批旅客滯留。

清明節及復活節長假期將至，大量港人均計劃北上探親或旅遊；亦有大量旅客由內地訪港，高鐵香港段迎來人潮挑戰。王女士原先計劃一家五口一同北上，預訂了下午1時56分的高鐵列車前往汕頭，並提前約1小時到達西九龍高鐵站。不過，在內地入境關口時，王小姐需陪同母親及兒子使用人手過關櫃台，但輪候人龍極長，排隊花約1小時，詢問有無職員可協助時求助無門，形容人手安排極度混亂。

王小姐表示，最後同行家人僅得2人準時趕上列車，其餘3人被迫滯留在高鐵站內，站內亦有大批旅客面臨同樣困境，需要額外購票，但站內人手不足加上無人指揮，重新購票安排亦極度混亂。因剩餘的列車班次均無法前往汕頭，王女士一行三人惟有先到深圳北再轉乘至潮汕，然後由親友幫忙接載至汕頭，預計到達時間大大延遲約4小時，更要額外花費800至900港元重新購票。

王女士批評內地當局明知已到達長假高峰期，但卻無足夠人手安排，質疑「咁多人過關無做過部署嘅咩？」王女士又稱高鐵方面亦應安排足夠人手指揮及幫助旅客，亦要提醒旅客預早多少時間到場排隊，否則「賣飛（高鐵）時就爆晒，但架車咁多空位就照開，個個都趕唔到。」